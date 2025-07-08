Никитин сделал первое заявление после возглавления Минтранса

Решение проблем с коллапсами в аэропортах — одно из приоритетных направлений работы Минтранса России. Об этом заявил новый глава ведомства Андрей Никитин, передает РИА Новости.

«Это один из тех приоритетов, которыми я уже занимаюсь… Именно об этом мы будем с Росавиацией разговаривать», — сказал чиновник журналистам.

8 июля Госдума одобрила назначение Никитина министром транспорта. Он получил приставку «и.о.» накануне, после снятия с должности главы Минтранса Романа Саровойта, а на протяжение предшествовавших пяти месяцев был заместителем руководителя министерства.

Российские аэропорты могли справиться с последствиями введения ограничений из-за опасности атак беспилотников. Утром 7 июля в Пулково своего вылета ожидали 7 тысяч человек, было задержано свыше сотни рейсов. По словам пассажиров, ситуация была «патовой», они были вынуждены спать и есть на полу, а также бунтовали из-за платной курилки. Коллапс может стоить российским авиаперевозчикам десятки миллиардов рублей. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что не менее 11 тысяч российских туристов пострадали от транспортного коллапса в минувшие выходные.

Ранее военный эксперт назвал способ защитить аэропорты РФ от БПЛА.