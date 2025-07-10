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Силы ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожены два дрона, летевшие на Москву
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подлете к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

Информация об атаках появлялась с интервалом в 15 — 20 минут.

Незадолго до этого сообщалось о первом за 10 июля отражении атаки украинского дрона на Москву.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ранее объявил опасность атаки БПЛА.

10 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что системы ПВО за минувшие сутки сбили 185 украинских дронов самолетного типа. Кроме того, средства защиты уничтожили пять управляемых авиационных бомб, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее храм в Брянской области получил повреждения в результате атаки БПЛА.

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