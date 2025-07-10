Блогершу из Иркутской области арестовали за оскорбление участников СВО

Следственный комитет Иркутской области сообщил об аресте 34-летней блогерши по обвинению в публичном оскорблении представителей власти. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

35-летняя фигурантка является уроженкой города Шелехов. Она пробудет под стражей до 17 августа включительно.

Женщину задержали утром 13 июня. Дверь в квартиру женщины пришлось вскрывать спасателям, так как она не хотела пускать правоохранителей, утверждая, что сломан замок. Поводом для задержания стал записанный 12 июня ролик, в котором блогерша раскритиковала День России и участников СВО.

При этом, когда силовики попали внутрь жилища, они обнаружили блогершу в подвыпившем состоянии с ножом в руках. Утверждалось, что она хотела себя покалечить, но в итоге не сделала этого.

17 июня иркутскую блогершу, оскорбившую российских солдат, отправили в психоневрологический диспансер. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что женщина не сопротивлялась переводу в диспансер на лечение.

После этого задержанной были предъявлены обвинения в оскорблении полицейского и употреблении психоактивных веществ (у нее в крови был обнаружен фенобарбитал, который является основной составляющей валокордина, валосердина, корвалола и андипала.).

Ранее в Волгоградской области женщину обязали выплатить штраф за оскорбление родителей военного.