Блогершу из Иркутска, оскорбившую российских солдат, передали психиатрам

Иркутскую блогершу, оскорбившую российских солдат, отправили в психоневрологический диспансер. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что женщина не сопротивлялась переводу в диспансер на лечение.

Сама жительница Иркутска отказалась извиняться за свои слова, когда ее доставили на допрос в Следственный комитет.

Женщину задержали утром 13 июня. Дверь в квартиру женщины пришлось вскрывать спасателям, так как она не хотела пускать правоохранителей, утверждая, что сломан замок.

При этом, когда силовики попали внутрь жилища, они обнаружили блогершу в подвыпившем состоянии с ножом в руках. Утверждалось, что она хотела себя покалечить, но в итоге не сделала этого.

Ранее студентку московского вуза оштрафовали за комментарий в адрес участника СВО.