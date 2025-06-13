В Иркутске задержали блогершу, оскорблявшую участников СВО

В Иркутске задержали блогершу, которая оскорбляла российских военных, участвующих в СВО. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным журналистов, дверь в квартиру женщины пришлось вскрывать спасателям, так как она не хотела пускать полицейских, утверждая, что сломан замок.

Когда силовики попали внутрь жилища, они увидели подвыпившую блогершу, сидевшую с ножом в руках. Утверждается, что она хотела себя покалечить, но в итоге не сделала этого.

Источник предположил, что вся ситуация с оскорблением военных могла быть пиар-акцией перед отъездом из РФ.

12 июня Следственный комитет РФ начал проверку в отношении блогерши из Иркутска — она уничижительно высказалась о Дне России и об участниках специальной военной операции.

Женщина опубликовала в социальной сети видео, на котором она заявила, что День России — событие, «не заслуживающее гордости». Кроме того, блогерша пообещала «выпить вина», если бойцов СВО не станет. Когда видео разошлось по сети, она удалила страницу в соцсети.

Ранее студентку московского вуза оштрафовали за комментарий в адрес участника СВО.