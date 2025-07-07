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Российской блогерше, оскорбившей российскую армию, назначили арест за вещества

RT: блогерше из Иркутска, оскорбившей солдат РФ, назначили новый арест
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Блогерше из Иркутска, оскорбившей российских военнослужащих, назначили новый арест — на пять суток. В ее крови нашли среды запрещенных веществ, передает RT, ссылаясь на источник.

«‎Источник, знакомый с ситуацией, сообщил RT, что экспертиза выявила в крови у женщины фенобарбитал (противоэпилептическое психотропное средство), который она принимала без назначения врача. Это стало отягчающим обстоятельством для увеличения срока ареста», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, бывший муж подтвердил в своих показаниях, что женщина якобы регулярно принимает какие-то препараты, однако не обращалась к медикам.

В пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области журналистам рассказали, что блогер не признала вину. Она не смогла объяснить, откуда у нее в крови был фенобарбитал.

До этого женщину обвинили в оскорблении полицейского. Против нее возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ. Ранее жительницу Иркутска поместили в психоневрологический диспансер.

Женщину задержали утром 13 июня. Дверь в квартиру женщины пришлось вскрывать спасателям, так как она не хотела пускать правоохранителей, утверждая, что сломан замок.

При этом, когда силовики попали внутрь жилища, они обнаружили блогершу в подвыпившем состоянии с ножом в руках. Утверждалось, что она хотела себя покалечить, но в итоге не сделала этого.

Ранее студентку московского вуза оштрафовали за комментарий в адрес участника СВО.

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