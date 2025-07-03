Гуцул встретили у суда песней «Катюша»

Выход главы Гагаузии Евгении Гуцул из здания суда в Кишиневе сопровождался необычной акцией поддержки. Собравшиеся у входа сторонники встретили ее исполнением песни «Катюша» и скандировали: «Мы любим тебя!», передает корреспондент ТАСС.

Советник главы автономии Михаил Влах, присутствовавший на заседании в футболке с портретом Гуцул и надписью «Мать, дочь, лидер, патриот», объяснил символическое значение акции. По его словам, «Катюша» и День Победы, которые пыталась запретить президент Молдовы Майя Санду и ее Партия действия и солидарности, стали в стране символами сопротивления антинародному режиму.

В своем последнем слове Гуцул заявила о своей невиновности и попросила суд оправдать ее. После завершения прений сторон и выступления подсудимой судья Анна Кучереску объявила, что приговор будет оглашен 5 августа.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы.

Ранее мать Евгении Гуцул призвала суд освободить дочь.