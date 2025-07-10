Красота и здоровье. Как пройдет Женский фестиваль спорта в «Музеоне»?

В чем участвовать
Здесь все будет посвящено женщинам – их активностям, увлечениям, красоте и здоровью. В течение дня, с 11 утра до 20.30 вечера в парке будут проходить тренировки по зумбе, джампингу, фитроку, йоге, растяжке, барре и другим спортивным направлениям.
Также здесь пройдут тренировки по сайклингу — для этого в парке оборудуют специальную площадку с велотренажерами. На сцене «Нова» будет работать зона телесных практик: йога, растяжка и барре.
Помимо этого, на площадке выступят знаменитые артисты. В 15.30 перед зрителями предстанет Натан, в 18.30 – Алсу, а завершит музыкальную часть праздника в 19.30 Олег Майами.
Что послушать
Летний кинотеатр парка «Музеон» станет зоной лекций и паблик-толков. В лектории примут участие актриса театра и кино Ирина Горбачева, эксперт моды и телерадиоведущий Владислав Лисовец. Также состоится встреча и автограф-сессия с известным российским визажистом, блогером и предпринимателем Еленой Крыгиной. Завершит серию паблик-толков подкаст Ассоль «О чем (не) говорят женщины».
Что посмотреть
В зоне деревянной террасы у Сухого фонтана пройдут 5 модных показов. Свои коллекции представят российские бренды спортивной одежды.
Где поиграть
В отдельном пространстве расположится «Мужская зона». В ней можно будет поиграть в настольный футбол и хоккей, бадминтон и фрисби. А также отдохнуть в кибер-баре и поиграть в приставку.
Для детей будет создана игровая зона. Юные посетители фестиваля смогут сделать аквагрим, посетить мастер-классы и дискотеку с мыльными пузырями. Кроме того, будет организована работа аниматоров.
Как попасть
Активности для гостей полностью бесплатны. Можно выбрать и посетить любое количество зон фестиваля. Но для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация.
Для занятий специальный инвентарь не потребуется.
Просто следует прийти в удобной одежде и обуви и не забыть взять с собой воду. Все подробности о площадках, активностях и расписании будут доступны на сайте мероприятия.
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