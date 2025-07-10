Красота и здоровье. Как пройдет Женский фестиваль спорта в «Музеоне»?

Женский фестиваль спорта пройдет в Москве 12 июля на территории парка искусств «Музеон». Здесь будут тренировки, мастер-классы, лекции, модные показы и паблик-толки о красоте и здоровье. Среди хедлайнеров мероприятия – актриса театра и кино Ирина Горбачева, визажист и предприниматель Елена Крыгина, а также эксперт моды и телерадиоведущий Владислав Лисовец. Организатор мероприятия - Департамент спорта города Москвы. Кого еще можно будет увидеть на фестивале, – в материале «Газеты.Ru».

В чем участвовать

Здесь все будет посвящено женщинам – их активностям, увлечениям, красоте и здоровью. В течение дня, с 11 утра до 20.30 вечера в парке будут проходить тренировки по зумбе, джампингу, фитроку, йоге, растяжке, барре и другим спортивным направлениям.

Также здесь пройдут тренировки по сайклингу — для этого в парке оборудуют специальную площадку с велотренажерами. На сцене «Нова» будет работать зона телесных практик: йога, растяжка и барре.

close Департамент спорта города Москвы

Помимо этого, на площадке выступят знаменитые артисты. В 15.30 перед зрителями предстанет Натан, в 18.30 – Алсу, а завершит музыкальную часть праздника в 19.30 Олег Майами.

Что послушать

Летний кинотеатр парка «Музеон» станет зоной лекций и паблик-толков. В лектории примут участие актриса театра и кино Ирина Горбачева, эксперт моды и телерадиоведущий Владислав Лисовец. Также состоится встреча и автограф-сессия с известным российским визажистом, блогером и предпринимателем Еленой Крыгиной. Завершит серию паблик-толков подкаст Ассоль «О чем (не) говорят женщины».

close Департамент спорта города Москвы

Что посмотреть

В зоне деревянной террасы у Сухого фонтана пройдут 5 модных показов. Свои коллекции представят российские бренды спортивной одежды.

close Департамент спорта города Москвы

Где поиграть

В отдельном пространстве расположится «Мужская зона». В ней можно будет поиграть в настольный футбол и хоккей, бадминтон и фрисби. А также отдохнуть в кибер-баре и поиграть в приставку.

Для детей будет создана игровая зона. Юные посетители фестиваля смогут сделать аквагрим, посетить мастер-классы и дискотеку с мыльными пузырями. Кроме того, будет организована работа аниматоров.

Как попасть

Активности для гостей полностью бесплатны. Можно выбрать и посетить любое количество зон фестиваля. Но для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация.

Для занятий специальный инвентарь не потребуется.

close Департамент спорта города Москвы

Просто следует прийти в удобной одежде и обуви и не забыть взять с собой воду. Все подробности о площадках, активностях и расписании будут доступны на сайте мероприятия.

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