В Ростовской области ликвидировали лесной пожар

Слюсарь заявил о ликвидации пожара в Каменском лесничестве в Ростовской области

Специалисты ликвидировали пожар на территории Каменского лесничества в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Пожар <...> ликвидирован. Пострадавших <...> нет», — говорится в заявлении.

О возгорании на территории Каменского лесничества стало известно 9 июля. К вечеру огонь распространился на площади 168 гектаров, а к утру 10 июля площадь пожара увеличилась до 391 гектара. Позже этот показатель стал еще больше — 433 гектара.

В Главном управлении МЧС РФ по региону сообщили, что угроза для населенных пунктов отсутствует. Всего к тушению огня привлекли 390 специалистов и 91 единицу техники.

30 июня в администрации Забайкальского края заявили, что сумма ущерба от бушующих в регионе ландшафтных пожаров достигла 2,8 млрд рублей. В тот момент на территории российского субъекта действовали 33 лесных пожара общей площадью 250 тыс. гектаров.

По информации властей, в 90% случаев причиной возгораний является человеческий фактор. В связи с этим весь ущерб будет предъявлен нарушителям противопожарного режима.

Ранее в Московской области задержали местного жителя за поджог леса «ради забавы».