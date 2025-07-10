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В Ростовской области локализовали лесной пожар

МЧС: локализован лесной пожар в Каменском районе Ростовской области
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Сотрудники МЧС локализовали лесной пожар в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 433 га, из которых 375 га — низовой пожар и 58 — верховой.

В тушении огня участвуют 390 специалистов и 91 единица техники.

О природном пожаре на территории Каменского лесничества в Ростовской области стало известно 9 июля. К вечеру огонь распространился на площади 168 га, а утром 10 июля площадь возгорания достигла 391 га.

В конце июня сумма ущерба от ландшафтных пожаров в Забайкальском крае достигла 2,8 миллиарда рублей. Власти региона сообщили, что этот ущерб будет предъявлен нарушителям противопожарного режима и людям, по вине которых начались возгорания. В администрации края напомнили, что 90% причин всех пожаров — это человеческий фактор.

До этого губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что в регионе локализовали самый крупный в регионе лесной пожар на площади 220 тысяч гектаров, который почти в семь раз больше других пожаров, бушующих на территории края.

Ранее в Калифорнии ребенок спалил 1,6 га леса, запустив фейерверк.

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