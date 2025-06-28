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Жителя Подмосковья задержали за поджог леса «ради забавы»

МВД возбудило уголовное дело против жителя Балашихи за поджог леса

В подмосковной Балашихе задержали местного жителя, поджегшего лес «ради забавы». Об этом сообщает в Telegram-канале МВД Медиа.

Там рассказали, что поджог поблизости от коттеджного поселка Купавушка-2 произошел 30 апреля. Задержанный вместе с другом подпалил сухую траву у лесного массива, после чего скрылся. Огонь распространился на 600 кв. м, уничтожил березы и повредил несколько сосен. Ущерб от действий молодого человека оценивается в 41 тыс. руб. Благодаря камерам видеонаблюдения мужчину вычислили. Он признался, что поджег траву ради развлечения.

В ведомстве уточнили, что возбудили дело по ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»). Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В мае в Забайкалье 16-летнего подростка обвинили в том, что он устроил масштабный лесной пожар, который не могли потушить несколько дней. По версии следствия, в трех километрах от села Александровский Завод юноша поджег сухую траву, что привело к возникновению лесного пожара на площади более 25 гектаров.

Ранее жители Забайкалья обвинили сотрудников МЧС в разрастании пожара.

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