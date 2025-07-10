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Площадь лесного пожара в Ростовской области превысила 390 гектаров

МЧС: площадь пожара на территории Каменского лесничества выросла до 391 гектара
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Пресс-служба Авиалесоохраны

Площадь пожара, бушующего на территории Каменского лесничества в Ростовской области, увеличилась до 391 гектара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по региону.

Из заявления следует, что к тушению огня привлекли 194 специалиста и 54 единицы техники. В том числе МЧС РФ направило на место происшествия 68 сотрудников и 19 единиц техники.

«Пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

О природном пожаре на территории Каменского лесничества в Ростовской области стало известно 9 июля. К вечеру огонь распространился на площади 168 гектаров, а утром 10 июля площадь возгорания достигла 324 гектаров. В региональном управлении МЧС РФ отметили, что угроза для населенных пунктов отсутствует.

30 июня губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в регионе локализовали самый крупный лесной пожар площадью 220 тыс. гектаров. По его словам, площадь данного возгорания почти в семь раз больше площади других пожаров, бушующих на территории российского субъекта.

Ранее в Турции мужчина устроил крупный лесной пожар, пытаясь уничтожить клеща.

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