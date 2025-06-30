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Названа сумма ущерба от лесных пожаров в Забайкальском крае

Сумма ущерба от ландшафтных пожаров в Забайкалье составила 2,8 миллиарда рублей
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Илья Питалев/РИА Новости

Сумма ущерба от ландшафтных пожаров в Забайкальском крае составила 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщила администрация региона на официальном сайте.

«‎Весь этот ущерб будет предъявлен нарушителям противопожарного режима и тем людям, которых мы поймали. 90 процентов причин всех пожаров — это человеческий фактор», — говорится в сообщении властей.

По данным Минприроды Забайкалья, 30 июня в регионе действуют 33 лесных пожара на площади 250 тысяч гектаров.

До этого губернатор Александр Осипов сообщил, что в регионе локализовали самый крупный лесной пожар на площади 220 тысяч гектаров, что почти в семь раз больше площади других пожаров в крае.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что очаги с пятым классом пожароопасности уменьшатся в Забайкальском крае в начале этой недели, в регионе пройдут дожди и понизится температура воздуха. Специалист пояснил, что в настоящее время пожарной опасности пятого класса на европейской территории России практически нет, существуют только отдельные очаги в Волгоградской области, а также в Крыму и Дагестане.

Ранее в МЧС России сообщили об отправке еще одной группы пожарных в Забайкалье.

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