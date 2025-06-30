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В Забайкалье локализовали самый масштабный ландшафтный пожар

Губернатор Осипов: в Забайкалье локализовали самый крупный пожар
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Shutterstock

В Забайкальском крае локализовали самый крупный лесной пожар на площади 220 тысяч гектаров. Об этом сообщил в своем Тelegram-канале губернатор Александр Осипов.

«‎Локализован самый масштабный пожар — в Хилокском округе. Его общая площадь составляет 220 тысяч гектаров, что почти в семь раз больше площади других пожаров в крае»‎, — сказано в посте.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что очаги с пятым классом пожароопасности уменьшатся в Забайкальском крае в начале этой недели, в регионе пройдут дожди и понизится температура воздуха. Специалист пояснил, что в настоящее время пожарной опасности пятого класса на европейской территории России практически нет, существуют только отдельные очаги в Волгоградской области, а также в Крыму и Дагестане.

Вильфанд отметил, что наиболее заметные условия для чрезвычайного класса пожарной опасности находятся в Иркутской области и Бурятии, а также в Забайкальском крае и на некоторых участках на юге Хабаровского края.

Ранее в МЧС России сообщили об отправке еще одной группы пожарных в Забайкалье.

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