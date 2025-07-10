Школьник устроил крупный лесной пожар в Калифорнии, запустив фейерверк

Ребенок устроил крупный лесной пожар на побережье Южной Калифорнии и спровоцировал эвакуацию из сотни жилых домов. Об этом сообщает

ЧП произошло днем в понедельник, 7 июля, в Лагуна-Бич. Огонь быстро распространялся по сухим кустарникам и охватил территорию примерно в 1,6 гектара, но благодаря оперативной работе пожарных обошлось без жертв и ни одно здание не пострадало.

Сначала полиция задержала двух несовершеннолетних, но после проверки выяснила, что они лишь свидетели инцидента. Позже в распоряжении правоохранителей оказалось видео, на котором видно, как подросток поджигает фейерверк и убегает с места происшествия.

В результате был задержан 13-летний мальчик. Ему могут предъявить обвинение по статье о безрассудном поджоге лесных угодий. После задержания несовершеннолетнего передали родителям. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

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