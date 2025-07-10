На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Церемония прощания с Романом Старовойтом завершилась

SHOT: церемония прощания с экс-главой Минтранса Старовойтом завершилась
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Церемония прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, совершившим самоубийство, завершилась. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В память о чиновнике, совершившем самоубийство, сыграл оркестр», — говорится в сообщении.

Кроме того, SHOT со ссылкой на окружение Старовойта уточняет, что похороны состоятся 11 июля в Петербурге, в котором он вырос, учился и работал. Кроме того, в настоящий момент в городе проживают брат и отец экс-министра. Сообщается, что тело чиновника планируют перевезти рано утром того же дня.

Проститься с экс-главой Минтранса РФ пришли более десятка членов правительства. В их числе вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, а также новый министр транспорта России Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и другие.

Известно, что Старовойта похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее президент РФ направил венок на церемонию прощания со Старовойтом.

Все новости на тему:
Самоубийство Старовойта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами