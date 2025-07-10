Церемония прощания с Романом Старовойтом завершилась

Церемония прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, совершившим самоубийство, завершилась. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В память о чиновнике, совершившем самоубийство, сыграл оркестр», — говорится в сообщении.

Кроме того, SHOT со ссылкой на окружение Старовойта уточняет, что похороны состоятся 11 июля в Петербурге, в котором он вырос, учился и работал. Кроме того, в настоящий момент в городе проживают брат и отец экс-министра. Сообщается, что тело чиновника планируют перевезти рано утром того же дня.

Проститься с экс-главой Минтранса РФ пришли более десятка членов правительства. В их числе вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, а также новый министр транспорта России Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и другие.

Известно, что Старовойта похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее президент РФ направил венок на церемонию прощания со Старовойтом.