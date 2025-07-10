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Пожар произошел в жилом доме в Подмосковье

Mash: в подмосковном Пушкине произошел пожар на крыше пятиэтажки
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

В подмосковном Пушкине произошел пожар на крыше пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, пожар возник из-за ошибок во время ремонта кровли.

Других подробностей, в том числе информации о возможных пострадавших, не приводится.

До этого сообщалось о задымлении на первом этаже ТЦ «Савеловский Детский» в Москве.

Также Telegram-канал SHOT сообщил о пожаре на территории исправительной колонии (ИК) «Белый лебедь». Очевидцы рассказали, что клубы дыма видны именно около здания, в котором находится деревообрабатывающий станок.

В начале июля крупный пожар произошел на складе и в офисном здании в Ростове-на-Дону. К тушению огня были привлечены два вертолета МЧС, 130 специалистов и 44 единицы техники.

Ранее подросток спас семью во время пожара и получил звание почетного пожарного.

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