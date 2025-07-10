В Пермском крае загорелась исправительная колония «Белый лебедь»

Пожар произошел на территории исправительной колонии (ИК) «Белый лебедь», расположенной в Соликамске в Пермском крае. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«По предварительным данным, горит пилорама на территории ИК», — говорится в материале.

Журналисты со ссылкой на очевидцев подчеркнули, что клубы дыма видны именно около здания, в котором находится деревообрабатывающий станок.

Как пишет Telegram-канал Ural Mash, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Telegram-канал 112 сообщил, что прибывшим на место сотрудникам МЧС РФ удалось локализовать возгорание. Сейчас специалисты продолжают ликвидировать пламя. Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

ИК «Белый лебедь» — исправительная колония особого режима. Здесь содержат людей, приговоренных к пожизненному или длительному лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений.

8 июля в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар — огонь охватил склад и офисное помещение на Орской улице. Изначально площадь возгорания составила 2,2 тыс. квадратных метров, позже она увеличилась до 15,1 тыс. квадратных метров. В связи с этим сотрудники МЧС РФ привлекли к тушению два вертолета. Специалистам удалось локализовать пожар, а затем полностью его ликвидировать.

Ранее в Республике Бурятия загорелась подстанция.