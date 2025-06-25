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Подросток спас семью во время пожара и получил звание почетного пожарного

Goodnewsnetwork: в США 12-летний школьник спас семью во время пожара
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VA Fire Rescue & Emergency Services

В США 12-летний подросток спас семью во время пожара, пишет Good News Network.

Инцидент произошел в городе Питерсберг. Ромир Паркер, ученик седьмого класса, услышал странный звук и заметил густой черный дым, заполнивший нижний этаж дома. Не теряя времени, он бросился вниз и обнаружил двух своих младших братьев — годовалого и двухлетнего — спящих на диване.

«Я спускался вниз, а весь дом был заполнен черным дымом», — вспоминает школьник.

Но на этом его героические действия не закончились. Убедившись, что дети в безопасности, Ромир вернулся в дом, чтобы проверить, не остался ли внутри кто-нибудь еще. Там он нашел свою бабушку и помог ей выбраться на улицу буквально за несколько минут до приезда пожарных.

Пожарная команда прибыла через четыре минуты после звонка, однако именно быстрые и решительные действия мальчика предотвратили трагедию. Начальник пожарной охраны города Уэйн Гувер назвал действия Ромира выдающимися.

«Он спас жизни своей семьи. Даже если бы мы прибыли быстрее, без его усилий ситуация могла бы сложиться иначе», — заявил мужчина.

В знак признания юного героя власти Питтсбурга объявили ему официальную благодарность, отметив «уровень храбрости и присутствие духа, не свойственные его возрасту». Кроме того, начальник пожарной службы лично присвоил школьнику звание почётного пожарного.

«Когда тебе исполнится 18 лет, если ты захочешь работать в пожарной части, просто приходи ко мне», — добавил Гувер.

Ранее девятилетний сын спас мать, сделав ей искусственное дыхание.

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