СМИ сообщают о задымлении в ТЦ «Савеловский Детский» в Москве

«360 ЧП»: первый этаж в ТЦ «Савеловский Детский» в Москве заволокло дымом

Очевидцы сообщают о задымлении на первом этаже ТЦ «Савеловский Детский» в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «360 ЧП».

В сообщении говорится, что в торговом центре загорелся светильник.

В начале июня стало известно о пожаре в ТЦ «Солнечный ветер» на северо-западе Москвы. С крыши двухэтажного административного здания на улице Маршала Катукова был виден белый дым. По предварительной информации, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. Позднее возгорание было ликвидировано. При пожаре никто не пострадал.

Днем 29 июня сотрудники МЧС прибыли в московский торговый центр «Мегаполис» на Митинской улице после получения информации о пожаре. Снаружи здания был виден густой дым. По информации МЧС, огонь вспыхнул в подсобном помещении на третьем этаже торгового центра. До прибытия на место происшествия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 70 человек.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.