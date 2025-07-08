Крупный пожар на складе и в офисе в Ростове локализовали

МЧС: пожар на складе и в офисе в Ростове локализовали на площади 15,1 тыс. кв. м

Сотрудники МЧС России локализовали пожар на складе и в офисном здании в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Пожар на складе в Ростове-на-Дону локализовали на площади 15,1 тыс. кв. м», — сказано в сообщении.

К тушению пожара, который происходит на улице Орской, были привлечены два вертолета МЧС. Огонь тушат 130 специалистов и 44 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

8 июля в Моздоке (Северная Осетия) произошел крупный пожар в продуктовом магазине. Огонь охватил площадь 1 тыс. кв. м. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

26 июня в Ивделе Свердловской области ликвидировали пожар в многоэтажном доме после хлопка газового баллона в квартире на втором этаже. В МЧС заявили, что из-за сильной захламленности квартиры площадь огня составила 80 кв. м.

Ранее в Подмосковье произошел пожар на обувном складе.