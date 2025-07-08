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В Кремле рассказали о шоке из-за самоубийства Старовойта

Песков: самоубийство экс-главы Минтранса Старовойта не может не шокировать
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Алексей Даничев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что самоубийство бывшего министра транспорта Романа Старовойта не может не шокировать.

«Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля на произошедшее с экс-главой Минтранса РФ.

Старовойт был найден мертвым в Подмосковье. Его тело было обнаружено в кустах рядом с автомобилем Tesla.

Главная версия следствия — самоубийство. Утром 7 июля был опубликован указ президента о снятии Старовойта с должности главы Минтранса. Причины отставки не назывались, однако вскоре появилась версия о том, что чиновнику грозили серьезные обвинения, связанные с предыдущей работой в Курской области.

Чем занимался Роман Старовойт до Минтранса и как складывалась его карьера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны детали о молодой возлюбленной покончившего с собой Старовойта.

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Самоубийство Старовойта
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