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Бывший студент выплатит медвузу более 800 тыс. рублей за отказ от работы в госполиклинике

С жителя Владимира взыскали 822 тыс. рублей за отказ работать в госклинике
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Shutterstock/FOTODOM

Во Владимире суд удовлетворил иск медицинского вуза к своему бывшему студенту, который отказался работать в поликлинике после целевого обучения. Об этом сообщил Telegram-канал «Медицинская Россия».

По данным суда, выпускник не выполнил условия договора, по которому после окончания учебы должен был трудиться три года в областной стоматологической поликлинике.

Суд постановил взыскать с него 822 тыс. рублей. Однако, как сообщили в пресс-службе суда, стороны заключили мировое соглашение: бывшему студенту предоставили рассрочку. До октября 2026 года он будет выплачивать по 55 тысяч рублей в месяц.

В мае в Минздраве России предложили начать штрафовать выпускников медвузов и колледжей, которые прошли обучение по целевому набору, за отказ от отработки. По его словам, речь идет о возмещении расходов на обучение в трехкратном размере. Изначально законопроект предполагал, что размер штрафа будет двукратным. Депутат отметил, что пока документ проходит общественное обсуждение. Он также допустил, что в него могут внести и другие правки.

Депутат Госдумы от Татарстана, экс-министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов до этого говорил, что проблема кадрового дефицита в сфере медицины в России остается острой. На этом фоне следует ввести обязательную трехлетнюю отработку для выпускников медицинских вузов, считает он.

Ранее эксперт назвал минусы введения обязательной отработки выпускников медвузов.

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