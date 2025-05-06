В Госдуме рассказали, как будут штрафовать выпускников медвузов за отказ от отработки

В Минздраве России предложили начать штрафовать выпускников медвузов и колледжей, которые прошли обучение по целевому набору, за отказ от отработки. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, речь идет о возмещении расходов на обучение в трехкратном размере. Изначально законопроект предполагал, что размер штрафа будет двукратным. Депутат отметил, что пока документ проходит общественное обсуждение. Он также допустил, что в него могут внести и другие правки.

«Нужно находить механизмы закрепления специалистов в государственном секторе здравоохранения. При этом у выпускников должны быть не только ответственность, но и преимущества работы в государственной системе здравоохранения. Нужно создавать условия, чтобы не было такого интенсивного оттока кадров в частные медицинские организации», — добавил Леонов.

Депутат Госдумы от Татарстана, экс-министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов до этого говорил, что проблема кадрового дефицита в сфере медицины в России остается острой. На этом фоне следует ввести обязательную трехлетнюю отработку для выпускников медицинских вузов, считает он.

Ранее эксперт назвал минусы введения обязательной отработки выпускников медвузов.