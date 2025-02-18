«Это не ссылка»: в Госдуме поддержали обязательную отработку выпускников медвузов

Проблема кадрового дефицита в сфере медицины в России остается острой. На этом фоне следует ввести обязательную трехлетнюю отработку для выпускников медицинских вузов, считает депутат Госдумы от Татарстана, экс-министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов. Это не наказание, а возможность отдать долг государству, заявил он в интервью «Реальному времени».

Тема трехлетней отработки для медиков обсуждается давно, напомнил Фаррахов. По его мнению, это очень актуально в сегодняшних обстоятельствах – такую меру следует распространить на поступивших в медвузы по конкурсу и получивших бесплатное образование, так как они должны отработать стоимость своего обучения.

«Считаю, что это очень важно. Это не какая-то ссылка или принуждение — это возможность отдать долг государству, которое бесплатно дало тебе профессию», — подчеркнул он.

Для выпускников-медиков такой подход будет большим плюсом, так как он гарантирует им трудоустройство и даст возможность сделать первый шаг в медицину, считает Фаррахов. Он подчеркнул, что бесплатное образование сегодня есть далеко не везде, и с учетом ситуации на рынке труда подобные меры давно назрели.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Минздрав разработал законопроект об обязательном трудоустройстве выпускников средних профессиональных образовательных учреждений и вузов в медорганизации, выполняющие программу по ОМС. За отказ от трудоустройства предлагается ввести штраф в двукратном размере затрат на обучение.

Комментируя инициативу, президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин заявил, что такая мера не решит проблему кадрового голода, но при этом будет дискриминационной, так как все россияне должны иметь одинаковое право на труд.

Ранее в Госдуме оценили идею ввести обязательную отработку для выпускников медвузов.