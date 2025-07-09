Стало известно о состоянии квартиры Старовойта в Санкт-Петербурге

РИА: в квартире Старовойта в Санкт-Петербурге с видом на Неву идет ремонт

Квартира бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта находится в жилом комплексе бизнес-класса в Санкт-Петербурге с видом на реку Нева, сейчас в ней идет ремонт. Об этом сообщает РИА Новости.

Квартира располагается в доме на Малоохтинском проспекте. Консьерж в доме подтвердила, что Старовойт там «иногда появлялся».

Женщина рассказала, что ремонт в квартире начали около двух месяцев назад.

Как сообщал Telegram-канал Mash, общая оценочная стоимость активов, находившихся в распоряжении семьи Старовойта, составляет около 1 млрд рублей. Это квартира в Курске, две квартиры в Санкт-Петербурге, две квартиры в Москве, а также участок площадью 18 соток земли с трехэтажным домом в московском районе Мякинино и автомобиль Tesla Model X P100D.

7 июля Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта Российской Федерации. Он занимал этот пост с мая 2024 года, а до этого являлся губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила об обнаружении тела Старовойта рядом с личным автомобилем в Одинцовском городском округе Подмосковья. В качестве основной версии произошедшего рассматривается суицид.

В ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания против Старовойта. Адвокаты Смирнова заявили, что не могут предоставить никаких комментариев по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Старовойта не похоронят в Москве.