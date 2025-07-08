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Экс-министра транспорта Старовойта не похоронят в Москве

Baza: экс-министра транспорта Старовойта похоронят в Петербурге
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, который совершил самоубийство, похоронят в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Родственники Старовойта приняли решение перевезти тело чиновника в Петербург. Именно там живут брат и отец погибшего мужчины. Прощание же с ним, предварительно, пройдет в морге при ЦКБ. После этого он и будет перевезен из Москвы», — говорится в публикации.

Отмечается, что Старовойт родился в 1972 году в Курске, но детство провел в Сосновом Бору Ленинградской области. Также он долгое время работал в Санкт-Петербурге.

7 июля Романа Старовойта обнаружили мертвым через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. Как сообщает СК, политик покончил с собой. Тело нашли неподалеку от его автомобиля Tesla. По одной из версий, отставка министра могла быть связана с уголовным преследованием по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области, которую он ранее возглавлял. Как сообщает SHOT, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии. В Кремле при этом заявляли, что его увольнение не имеет отношения к утрате доверия.

Ранее в Кремле заявили, кто ответит на все вопросы о смерти Старовойта.

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