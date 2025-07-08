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Стала известна стоимость имущества погибшего экс-главы Курской области

Mash: имущество экс-главы Курской области Старовойта стоит 1 млрд рублей
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Александр Кряжев/РИА Новости

Общая оценочная стоимость активов, находившихся в распоряжении семьи бывшего главы Курской области и экс-министра транспорта Романа Старовойта, погибшего 7 июля, составляет около 1 млрд рублей. Об этом сообщат Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в основном это недвижимость. По данным канала, семье Старовойта принадлежат квартира площадью 50 кв. м. на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске; две квартиры площадью 50 кв. м. и 165 кв. м. в Санкт-Петербурге; две квартиры 345 кв. м. и 140 кв. м. в Москве. Последние апартаменты расположены в элитном жилом комплексе в Шмитовском проезде.

Помимо квартир, в собственности Старовойта числится участок площадью 18 соток земли с трехэтажным домом в московском районе Мякинино. Его стоимость оценивается в 260 млн рублей. Также чиновник владел автомобилем Tesla Model X P100D.

7 июля Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта Российской Федерации. Он занимал этот пост с мая 2024 года, а до этого являлся губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила об обнаружении тела Старовойта рядом с личным автомобилем в Одинцовском городском округе Подмосковья. В качестве основной версии произошедшего рассматривается суицид.

В ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания против Старовойта. Адвокаты Смирнова заявили, что не могут предоставить никаких комментариев по данному вопросу.

Ранее политолог назвал возможную причину увольнения Старовойта.

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