Свыше 60 млн россиян формируют свою страховую пенсию

В России свыше 60 миллионов граждан формируют свою страховую пенсию. Об этом, ссылаясь на данные Социального фонда Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

В настоящее время число формирующих страховую пенсию россиян составляет 60,1 млн.

По состоянию на 1 апреля 2025 года средняя пенсия в России составляет почти 23,5 тысячи рублей. На начало нынешнего года средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц.

8 июля сообщалось, что в Государственную думу Российской Федерации внесен правительственный законопроект, предусматривающий включение в страховой стаж периодов ухода за каждым ребенком в семье до достижения им возраста полутора лет.

4 июля сообщалось, что в августе для работающих пенсионеров произведут перерасчет страховой пенсии. Он затронет всех, кто официально трудился в течение прошлого года и за кого работодатели платили страховые взносы.

Ранее в Совфеде сравнили пенсию мужчин и женщин.