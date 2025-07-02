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В Совфеде сравнили пенсию мужчин и женщин

Сенатор Епифанова: средняя пенсия женщин в РФ сейчас немного выше, чем у мужчин
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Александр Кряжев/РИА Новости

У россиянок пенсия выше, чем у россиян в настоящее время, рассказала «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«По данным на 2025 год, средний размер пенсии у женщин немного выше, чем у мужчин — около 23 250 рублей против 23 030 рублей. Это связано с тем, что женщин-пенсионеров почти в два раза больше, а также с особенностями существующей пенсионной системы. При этом женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Однако многие женщины работают неполный день или делают перерывы в карьере из-за ухода за семьей, что снижает их пенсионные накопления. Чтобы изменить ситуацию, нужно лучше учитывать такие перерывы в трудовом стаже и создавать условия для накопления пенсионных баллов, особенно для женщин с семейными обязанностями», — отметила Епифанова.

Она призвала развивать дополнительные программы поддержки и стимулировать добровольные пенсионные накопления с участием государства. Такие меры должны учитывать особенности занятости женщин и помогать им создавать достаточные пенсионные резервы для достойной жизни после выхода на пенсию. Это позволит сделать пенсионную систему более справедливой и устойчивой для всех, заключила сенатор.

Ранее в Совфеде напомнили, как предпенсионерам получить пенсию.

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