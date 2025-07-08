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В России проведут перерасчет страховой пенсии для части россиян

Период ухода за каждым ребенком до 1,5 года хотят включить в страховой стаж
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MilanMarkovic78/Shutterstock/FOTODOM

В Государственную Думу Российской Федерации внесен правительственный законопроект, предусматривающий включение в страховой стаж периодов ухода за каждым ребенком в семье до достижения им возраста полутора лет. Информация об этом размещена в электронной базе данных Государственной думы.

В соответствии с действующим законодательством, в страховой стаж засчитываются периоды ухода только за четырьмя детьми.

Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года гражданам, удостоенным звания «Мать-героиня» указом президента Российской Федерации, будет назначаться дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Кроме того, многодетные родители смогут обратиться за перерасчетом размера пенсии, при этом будет учитываться период ухода за ребенком до полутора лет без каких-либо ограничений.

До этого глава Михаил Мишустин заявил, что комплекс социальных гарантий, льгот и выплат для обладательниц звания «Мать-героиня» будет приравнен к уровню поддержки, предусмотренной для Героев Труда.

Ранее в Госдуме призвали отменить критерии нуждаемости для многодетных семей.

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