Россиянам в августе проведут перерасчет страховой пенсии

В августе для работающих пенсионеров произведут перерасчет страховой пенсии. Он затронет всех, кто официально трудился в течение прошлого года и за кого работодатели платили страховые взносы, сообщил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Сумма прибавки рассчитывается исходя из количества накопленных пенсионных баллов за 2024 год; максимум работающему пенсионеру могут начислить три индивидуальных пенсионных коэффициента, причем даже в случаях, если заработано больше, пояснил Говырин. Сам перерасчет, по его словам, производится автоматически. Стоимость одного коэффициента при этом приравнивается к той, которая была на момент выхода на пенсию.

«Это означает, что если пенсионер оформил выплаты несколько лет назад, то стоимость балла может отличаться от актуальной», — пояснил депутат.

Если пенсионер официально трудоустроен и его работодатель регулярно платит страховые взносы, то это позволяет получать такую прибавку ежегодно, добавил парламентарий. Все сведения о стаже и взносах направляются в Соцфонд России, поэтому никакого дополнительного участия в этом не требуется.

Начнет поступать сумма пересчитанной пенсии с августа, а дата фактической выплаты устанавливается своя в каждом регионе — обычно это происходит с 3 по 25 августа, заключил Говырин.

До этого член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что с 1 июля выплаты на детей будут повышены для тех семей, у которых срок выплаты единовременного пособия закончился в июне. Если сохраняется нуждаемость, будут произведены перерасчеты на основании того повышения, которое произошло с 1 января 2025 года, пояснила она.

Ранее в Госдуме объяснили, кто из россиян получит налоговую семейную выплату.