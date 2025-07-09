В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

На Украине СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Харькове», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на всей территории Харьковской области объявлена воздушная тревога.

7 июля Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили о взрывах в зданиях областных территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Харькове и Запорожье. Отмечалось, что ранения получили четверо военнослужащих.

До этого российской военкор Алексей Воевода сообщал, что украинцы начали делиться с представителями Вооруженных сил России координатами территориальных центров комплектования для дальнейших атак по ним.

По его информации, жители Украины скидывали координаты ТЦК в комментариях под записями отряда БПЛА «Сталинские соколы» в Telegram. Под постом «принимались заказы» на определенные координаты на Google-картах, добавил Воевода.

Ранее в Николаевской области Украины загорелся склад боеприпасов.