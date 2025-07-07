На Украине сообщают о взрывах на территории военкоматов

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы на территории военкоматов

Сухопутные войска ВСУ в Telegram-канале сообщили о взрывах в зданиях областных территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Харькове и Запорожье.

«Произошли попадания… в здание Харьковского областного ТЦК <...> и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК», — говорится в сообщении.

В результате взрывов ранения получили четверо военнослужащих, на месте работают экстренные службы.

До этого российской военкор Алексей Воевода сообщал, что украинцы начали делиться с представителями Вооруженных сил (ВС) России координатами территориальных центров комплектования для дальнейших атак по ним.

По его информации, жители Украины скидывали координаты ТЦК в комментариях под записями отряда БПЛА «Сталинские соколы» в Telegram. Под постом «принимались заказы» на определенные координаты на Google-картах, добавил Воевода.

Ранее в Раде заявили о «животном инстинкте» сотрудников ТЦК на Украине.