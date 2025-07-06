Украинцы начали делиться координатами ТЦК с армией России для нанесения ударов

Украинцы начали делиться с представителями Вооруженных сил (ВС) России координатами территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине. — прим. ред.) для дальнейших атак по ним. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российской военкор Алексей Воевода.

По его информации, жители Украины скидывали координаты ТЦК в комментариях под записями отряда БПЛА «Сталинские соколы» в Telegram.

«На тебе кременчугского», — говорится в сообщении.

Исходя из переписки можно сделать вывод о том, что под постом «принимались заказы» на определенные координаты на Google-картах, добавил Воевода.

До этого Telegram-канал «Политика Страны» писал, что сотрудника ТЦК ударили по голове во время проверки документов в Ровненской области Украины. Инцидент произошел вчера в селе Орловка. Подробности нападения неизвестны. Пострадавший был госпитализирован в Сарненскую центральную районную больницу.

Областной ТЦК в ответ на это призвал мужчин призывного возраста вовремя обновлять личные данные, чтобы избежать «недоразумений и проблем с законом».

Ранее в Раде заявили о «животном инстинкте» сотрудников ТЦК на Украине.