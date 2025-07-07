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В Николаевской области Украины загорелся склад боеприпасов

В Николаевской области Украины произошел пожар на складе боеприпасов
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Vitalii Hnidyi/Reuters

В Николаевской области Украины произошел пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

По данным журналистов, пожар начался 7 июля около 10:00 мск в одной из общин региона. Предварительно, возгорание не связано с обстрелами — предположительно, пожар возник из-за горения сухой травы.

В настоящее время на месте была зафиксирована единичная детонация. Как утверждают военные, ситуация находится под их контролем.

По данным «РБК-Украина», склад расположен за пределами населенных пунктов. Угрозы гражданскому населению нет.

Незадолго до этого Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили в Telegram-канале о взрывах в зданиях областных территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Харькове и Запорожье.

Утром 7 июля авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили, что минувшей ночью российские военные нанесли удары по военной инфраструктуре Украины в нескольких регионах страны.

Ранее украинцы начали делиться координатами ТЦК с армией России для нанесения ударов.

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