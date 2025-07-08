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Синоптик рассказал, какой отметки достигла температура воздуха в Москве

Синоптик Леус: во вторник воздух в Москве прогрелся до 34 градусов
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Во вторник температура воздуха в Москве достигла отметки в 34,2 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По данным метеостанции на ВДНХ, воздух прогрелся до 32,8 градуса, тогда как в центре столицы температура была еще выше — 34,2 градуса, отметил синоптик.

Он заявил, что в Центральном федеральном округе самая сильная жара была зафиксирована на юге Воронежской области — там столбики термометров показывали 36,2 градуса.

При этом в Подмосковье во вторник выпало 33 мм осадков, что составляет почти половину июльской нормы (48%), добавил Леус.

Он назвал 8 июля самым теплым днем в Москве с начала 2025 года.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что самые жаркие дни москвичей и гостей столицы ждут во второй половине текущей недели. Он добавил, что к выходным температура в Москве вернется к более разумным показателям, однако ожидаются дожди.

До этого ведущий эксперт информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что столбики термометров в Москве приблизятся к рекордно высоким отметкам, и такая знойная погода сохранится как минимум по 12–13 июля включительно.

Ранее врач рассказал москвичам, как позаботиться о себе в жару.

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