В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

Синоптик Вильфанд: вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Вторник, 8 июля, стал самым теплым днем в Москве с начала 2025 года. Об этом этом сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По данным базовой метеостанции столицы на ВДНХ, температура воздуха достигла +29,4°C. Как уточнил эксперт, этот показатель на 0,1 градуса превысил предыдущий рекорд года, установленный 29 мая. При этом на ряде метеостанций Москвы и Подмосковья столбики термометров уже преодолели отметку в +30°C. Наиболее высокой температура к полудню была зафиксирована в Михнево – +30,9°C.

Синоптик отметил, что окончательный температурный максимум понедельника станет известен только после 21:00 по московскому времени. Это связано с тем, что активный прогрев воздуха в городе продолжался еще несколько часов, и показатели могли вырасти.

Тем не менее температурный рекорд столица может снова побить. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что самые жаркие дни москвичей и гостей столицы ждут во второй половине текущей недели. Он добавил, что к выходным температура в Москве вернется к более разумным показателям, однако ожидаются дожди.

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