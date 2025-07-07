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Синоптик раскрыл, какие дни на этой неделе в Москве будут самыми жаркими

Синоптик Шувалов: 9 июля в Москве ожидается 35°C
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Самые жаркие дни москвичей и гостей столицы ждут во второй половине текущей недели. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Со среды до пятницы не будет дождей, и +35 градусов, может быть, в центре города. Необходимо аккуратнее быть со здоровьем, пить больше воды», — сказал метеоролог.

Он добавил, что к выходным температура в Москве вернется к более разумным показателям, однако ожидаются дожди.

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого рассказала, что температура воздуха в Москве на неделе с 7 июля будет приближаться к рекордно высоким значениям, жара простоит как минимум до 12-го и 13-го числа включительно.

Так, по ее словам, рекорд на 10 июля был установлен в 1996 году и составил +33,4°С, сейчас же ожидается температура на уровне +33...+35°С. Синоптик также предупредила, что жаркая погода может принести в столицу ливневые дожди и грозы.

Ранее россиян предупредили об опасности тренировок в жару.

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