Синоптик раскрыл, какие дни на этой неделе в Москве будут самыми жаркими

Самые жаркие дни москвичей и гостей столицы ждут во второй половине текущей недели. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Со среды до пятницы не будет дождей, и +35 градусов, может быть, в центре города. Необходимо аккуратнее быть со здоровьем, пить больше воды», — сказал метеоролог.

Он добавил, что к выходным температура в Москве вернется к более разумным показателям, однако ожидаются дожди.

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого рассказала, что температура воздуха в Москве на неделе с 7 июля будет приближаться к рекордно высоким значениям, жара простоит как минимум до 12-го и 13-го числа включительно.

Так, по ее словам, рекорд на 10 июля был установлен в 1996 году и составил +33,4°С, сейчас же ожидается температура на уровне +33...+35°С. Синоптик также предупредила, что жаркая погода может принести в столицу ливневые дожди и грозы.

Ранее россиян предупредили об опасности тренировок в жару.