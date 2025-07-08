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Врач рассказал москвичам, как позаботиться о себе в жару

Врач Тяжельников призвал жителей и гостей Москвы быть аккуратными в жару
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Главный врач городской поликлиники № 220, главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей «Москва» дал рекомендации жителям столицы на период аномально высоких температур.

Медик подчеркнул необходимость носить головные уборы (кепки, панамы, шляпы, платки) и избегать интенсивных физических нагрузок в знойные дни. По его словам, это правило актуально не только для детей, но и для взрослых, так как риск солнечного и теплового удара очень высок.

Тяжельников посоветовал при первых признаках недомогания немедленно переместиться в тень или прохладное помещение, выпить обычной воды комнатной температуры и при возможности сделать прохладный компресс на лоб.

Особенно важно, отметил врач, избегать пребывания на открытом солнце в часы его максимальной активности — с 11:00 до 16:00. Одежду он рекомендует выбирать светлых тонов, из натуральных, дышащих тканей.

Крайне важен питьевой режим: нужно употреблять достаточное количество простой воды, избегая ледяных напитков, которые могут спровоцировать спазм сосудов. При этом от сладкой газировки, кофе и алкоголя в жару стоит полностью отказаться.

Тяжельников также рекомендовал скорректировать питание: добавить в рацион больше легкой пищи, овощей, фруктов, ягод, нежирных сортов мяса, птицы и рыбы, одновременно ограничив жирные, жареные, соленые и сладкие блюда.

Главный врач отдельно предупредил людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и гипертонией, о необходимости быть предельно внимательными к своему самочувствию в жару, строго соблюдать предписания лечащего врача и не пропускать прием назначенных лекарств.

Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в европейской части России.

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