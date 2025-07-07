В Москве спрогнозировали рекордно жаркую температуру воздуха на неделе

Температура воздуха в Москве на неделе с 7 июля будет приближаться к рекордно высоким значениям, жара простоит как минимум до выходных, 12-го и 13-го числа, включительно. Об этом RT рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Так, по ее словам, рекорд на 10 июля был установлен в 1996 году и составил +33,4°С, сейчас же ожидается температура на уровне +33…+35°С. При этом синоптик предупредила, что жаркая погода может принести в столицу ливневые дожди и грозы.

«У нас будет преобладать южный ветер. В условиях антициклона солнца будет много, поэтому погода ожидается довольно жаркая. И это не исключает кратковременных ливневых дождей с грозами. Наиболее вероятно, что они будут 8 и 9 июля», — уточнила Позднякова.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что Москву в середине этой недели ожидает аномальная жара. По прогнозу метеоролога, пик зноя придется на четверг и пятницу. Температура ночью составит +19…+22 градуса, а днем воздух прогреется до +32…+35 градусов. Это на 10–12 градусов выше климатической нормы для середины лета. Тишковец отметил, что такие показатели характерны скорее для засушливых районов вроде астраханских или калмыцких пустынь.

Ранее синоптики рассказали, что вызвало аномальную жару в Приморском крае.