В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

В ночь на 8 июля в аэропорту Перми Большое Савино ввели временные ограничения на прибытие и отправление самолетов. Кореняко подчеркнул, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Спустя примерно два часа авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

Утром 7 июля в Пулково своего вылета ожидали 7 тысяч человек, было задержано свыше сотни рейсов. По словам пассажиров, ситуация была «патовой», они были вынуждены спать и есть на полу, а также бунтовали из-за платной курилки. Коллапс может стоить российским авиаперевозчикам десятки миллиардов рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт назвал способ защитить аэропорты РФ от БПЛА.