Военный эксперт назвал способ защитить аэропорты РФ от БПЛА

Для защиты российских аэропортов от украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) необходимо более активное насыщение противовоздушной обороны зенитно-ракетными средствами. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.

Кроме того, по его словам, важен «активный поиск спецслужбами точек запуска».

«У ВСУ беспилотники заканчиваются, так или иначе. Беспилотников они производят меньше после того момента, как мы нанесли удар по производственным мощностям на Украине», - отметил Шаландин.

Главный вывод в том, что все полностью прекратится тогда, когда Россия одержит победу на поле боя, заключил он.

Как сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко, авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. По его словам, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

Ранее в Самарской области заметили в небе самолет с черным дымом.