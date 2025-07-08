Аэропорт Перми временно прекратил прием и отправление самолетов

В аэропорту Перми Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 7 июля сообщалось, что все аэропорты России принимают и отправляют рейсы в штатном режиме.

Как сообщила Росавиация, авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. По его словам, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

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