Аэропорт Перми снял ограничения на полеты

Пермский аэропорт Большое Савино отменил ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два летевших в Пермь самолета», — рассказал он.

Ограничения действовали около двух часов.

Вечером 7 июля Кореняко сообщил, что все российские аэропорты принимают и отправляют рейсы.

В период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. По его словам, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

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