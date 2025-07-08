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Аэропорт Перми снял ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Перми отменил ограничения на полеты
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Пермский аэропорт Большое Савино отменил ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два летевших в Пермь самолета», — рассказал он.

Ограничения действовали около двух часов.

Вечером 7 июля Кореняко сообщил, что все российские аэропорты принимают и отправляют рейсы.

В период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. По его словам, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров оценил вероятность падения продаж авиабилетов в РФ на фоне налета украинских беспилотников на российскую территорию.

Ранее военный эксперт назвал способ защитить аэропорты РФ от БПЛА.

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