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В подмосковном морге завершили опознание тела Старовойта

РИА Новости: в морге Одинцово завершилось опознание тела экс-министра Старовойта
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

В морге подмосковного Одинцово завершилась процедура опознания тела бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта, покончившего с собой на парковке. Об этом рассказали РИА Новости в экстренных службах.

«В Одинцовском морге проведены процедура опознания погибшего и судебно-медицинская экспертиза», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что по итогам проведенной работы составлен акт.

7 июля экс-министр транспорта РФ и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым на парковке в Одинцово. Его тело обнаружили в кустах, рядом с автомобилем Tesla.

Главная версия следствия — самоубийство. Незадолго до этого был опубликован указ президента России об увольнении Старовойта с поста главы Минтранса. Причины отставки не назывались, однако вскоре появилась версия о том, что чиновнику грозило до 20 лет колонии за незаконную деятельность в Курской области, которую он ранее возглавлял.

Чем занимался Роман Старовойт до Минтранса и как складывалась его карьера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны детали о молодой возлюбленной покончившего с собой Старовойта.

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Самоубийство Старовойта
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