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Стали известны детали о молодой возлюбленной покончившего с собой Старовойта

SHOT: девушка Старовойта переехала из родного Курска в Москву год назад
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Telegram-канал SHOT

Возлюбленная Романа Старовойта, 25-летняя Полина переехала из родного Курска в Москву год назад. Тогда же его назначили на пост главы Минтранса России, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как рассказали знакомые девушки, после окончания медицинского университета в Курске Полина с мамой продали квартиру и отправились покорять столицу. По их словам, свои отношения с 53-летним министром девушка особо не афишировала.

Из официально зарегистрированного имущества у Полины есть только автомобиль марки KIA К5. Однако знакомые сообщили, что она нередко прогуливалась с мамой по дорогим московским магазинам.

В сети есть фотография Полины в свадебном платье. Курские журналисты писали, что ее свадьба с министром не за горами. Однако сегодня девушке пришлось ехать на опознание Старовойта в Одинцово. С места происшествия Полину увезли всю в слезах на автомобиле экс-министра.

По данным Telegram-канала Mash, возлюбленную Старовойта Полину жители Курской области называли первой леди Курска.

По информации издания, Полина оказалась единственной из близких чиновника, кто смог оперативно приехать на место его гибели и опознать тело. Авторы канала утверждают, что Старовойт был с ней в отношениях как минимум последний год.

Ранее на месте гибели экс-главы Минтранса нашли пачку денег.

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