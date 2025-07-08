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В Бурятии потушили пожар на подстанции

МЧС Бурятии: пожар на подстанции в селе Новоильинск ликвидирован
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В Бурятии спасатели ликвидировали возгорание на подстанции в селе Новоильинск. Об этом сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что пожар потушили в 19:30 по местному времени (в 14:30 по мск). Причины установит дознаватель. Данных о пострадавших нет.

О возгорании подстанции в республиканском селе стало известно 8 июля. На место ЧП направляли пожарный поезд.

5 июля на северо-западе Москвы произошел пожар в торговом центре «Солнечный ветер». Предварительно, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. По данным столичного управления МЧС РФ, еще до прибытия сотрудников экстренных служб из здания эвакуировали около 100 человек.

Впоследствии в ведомстве сообщили о ликвидации возгорания. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Днем 29 июня сотрудники МЧС прибыли в московский торговый центр «Мегаполис» на Митинской улице после получения информации о возгорании. Снаружи здания был виден густой дым. Речь шла о пожаре в подсобном помещении на третьем этаже торгового центра. До прибытия на место происшествия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 70 человек.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.

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