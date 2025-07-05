Загоревшийся на северо-западе Москвы ТЦ потушен

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре «Солнечный ветер» на северо-западе столицы. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по городу.

В ведомстве рассказали, что во время борьбы с огнем установили подъемные механизмы для ликвидации очагов возгорания. При пожаре никто не пострадал.

О возгорании в торговом центре стало известно около часа назад. Оно произошло на улице Маршала Катукова. С крыши двухэтажного административного здания был виден белый дым. По предварительной информации, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. Пожарные расчеты газодымозащитной службы провели разведку на месте происшествия. До прибытия сотрудников экстренных служб из здания эвакуировали около 100 человек.

Днем 29 июня сотрудники МЧС прибыли в московский торговый центр «Мегаполис» на Митинской улице после получения информации о возгорании. Снаружи здания был виден густой дым. Речь шла о пожаре в подсобном помещении на третьем этаже торгового центра. До прибытия на место происшествия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 70 человек.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.