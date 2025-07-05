На северо-западе Москвы вспыхнул фасад ТЦ, 100 человек эвакуированы

В Москве произошел пожар в ТЦ «Солнечный ветер»

На северо-западе Москвы загорелся фасад торгового центра «Солнечный ветер». Об этом сообщает в Telegram-канале столичное управление МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло на улице Маршала Катукова. С крыши двухэтажного административного здания виден белый дым. Предварительно, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. Пожарные расчеты газодымозащитной службы проводят разведку.

Согласно публикации, до прибытия пожарных из-за здания эвакуировали около 100 человек.

Днем 29 июня сотрудники МЧС прибыли в московский торговый центр «Мегаполис» на Митинской улице после получения информации о возгорании. Снаружи здания был виден густой дым. Речь шла о пожаре в подсобном помещении на третьем этаже торгового центра. До прибытия на место происшествия сотрудников экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались около 70 человек.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.